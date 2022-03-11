Чебоксары, 11 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор жителю Омской области, которого признали виновным в нападении на полицейского. В ходе разбирательств также установлено, что мужчина находился в розыске за совершение аналогичного преступления у себя на малой родине, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл утром 1 декабря 2021 года в селе Комсомольское, куда прибыли полицейские по сообщению о противоправном поведении одного из посетителей кафе. Для дальнейших разбирательств правоохранители доставили 28-летнего жителя Омской области, который на тот момент был пьян, в служебную машину.

«Выражая недовольство своим задержанием, он ударил одного из полицейских кулаком по лицу», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник находился в розыске за аналогичное преступление в мае 2021 года в Омской области, а также за управление машиной в пьяном виде. Находясь под подпиской о невыезде, он скрылся от следствия в Чувашии.

Суд признал жителя Омской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), назначив семь месяцев колонии-поселении. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах водитель иномарки признан виновным в совершении преступления против полицейского, который попытался остановить злоумышленника. Водителя оштрафовали.

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