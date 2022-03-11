Воронеж, 11 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Инженер получил серьёзные травмы на ПАО Молочный комбинат «Воронежский» «Калачеевский сырзавод» в Воронежской области. О расследовании дела сообщила государственная инспекция труда по Воронежской области 10 марта.

Александр Полегенько ИА REGNUM На сырзаводе

Как уточняется около 10:50 25 февраля в производственном цеху предприятия, на инженера, проводившего отбор проб продукции, наехал электропогрузчик. Сотрудник предприятия получил тяжёлые травмы.

Главным государственным инспектором труда проводится расследование указанного несчастного случая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на тюменском заводе АО «Тюменская домостроительная компания» в результате несчастного случая погиб подсобный рабочий ремонтно-строительной бригады.