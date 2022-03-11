Москва, 11 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Торги по нефти, 10 марта завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,60%, до $109,15, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Joel Penner Нефтепровод

«Двое суток цена находится в коррекционной фазе. Покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям после достижения отметки $133,10.

Спровоцировать их к фиксингу могла новость о том, что для стабилизации цен на нефтяном рынке Штаты хотят продать нефть из резервов.

Также США призвали других нефтепроизводителей активно наращивать добычу, чтобы компенсировать недостающее предложение на рынке.

Сегодня, 11 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $109,25. Торги проходят относительно спокойно. В конце недели ожидается консолидации в ценовом диапазоне $104 — 116 за баррель», — считает эксперт.

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