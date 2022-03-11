Оренбург, 11 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Оренбурге дольщики отсудили у застройщика 200 тыс. рублей неустойки за срыв передачи квартиры в доме. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Согласно условиям договора объекта долевого строительства должен быть сдан в первом квартале 2021 года. Между тем квартира до настоящего времени не передана, период просрочки составляет 307 дней. Ответчик в добровольном порядке не удовлетворил требования дольщиков о выплате неустойки.

В суде представитель ответчика против удовлетворения требований о взыскании неустойки не возражал. Однако он посчитал заявленную неустойку несоразмерной последствиям нарушения обязательства, ссылаясь на тяжелое экономическое положение, вызванное пандемией, удорожание строительных материалов, а также подрядных работ, в связи с которыми застройщик был вынужден замедлить темпы строительства и перенести сроки ввода объекта в эксплуатацию и его передачи дольщикам.

Суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены частично. С застройщика в пользу каждого из истцов взыскана неустойка за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 100 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 5000 рублей, штраф — 52 500 рублей. В доход государства взыскана госпошлина в размере 5300 рублей. Решение суда не вступило в законную силу