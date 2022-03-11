Пекин, 11 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Китай заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с США и в укреплении взаимовыгодных контактов для реализации долгосрочных проектов. Об этом на пресс-конференции по итогам завершения ежегодной сессии высшего законодательного органа страны заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Он добавил, что отмена американских повышенных пошлин на товары и услуги Китая позволит увеличить масштабы торговых отношений с Соединёнными Штатами.

«Если американская сторона снимет барьеры на наш экспорт в США, товарооборот двух стран увеличится еще больше. От этого выиграет как Китай, так и Соединённые Штаты», — цитирует ТАСС премьера Госсовета.

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При этом Ли Кэцян признал, что в силу культурной специфики и особенностей развития двух стран Пекин и Вашингтон вынуждены периодически преодолевать трения и противоречия.

«Разногласия неизбежны, однако мы уверены, что сотрудничество должно преобладать», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ключевой консенсус, достигнутый главами Китая и США в ноябре 2021 года, должен быть реализован, чтобы как можно скорее вернуть китайско-американские отношения в правильное русло.

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