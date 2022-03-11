Токио, 11 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 11 марта провели свой первый телефонный разговор. Об этом Кисида заявил журналистам.

Republic of Korea Флаги Японии и Южной Кореи

Фумио Кисида «Я выразил готовность вести совместную работу по улучшению японско-южнокорейских отношений».

По его словам, избранный президент Южной Кореи также выступил за развитие отношений между двумя странами.

Главы государств в ходе своего первого разговора обсудили наиболее острые вопросы региональной политики, включая ситуацию вокруг КНДР и запуски северокорейских межконтинентальных баллистических ракет.

Фумио Кисида «Я также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления трёхсторонних отношений Японии, США и Южной Кореи».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай поздравляет Юн Сок Ёля с избранием на пост нового президента Южной Кореи.

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