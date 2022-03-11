Ярославль, 11 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославле заместителем мэра по внутренней политике назначен Максим Старшов. Он заменит перешедшую на работу в Москву Елену Паршину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ранее, с января 2022 года, он работал в мэрии в должности заместителя мэра по вопросам безопасности.

City-yaroslavl.ru Максим Старшов

Максим Анатольевич Старшов окончил Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского по специальности «Менеджмент организации». В 2007 году работал педагогом-организатором в ГУ ЯО «Центр образования школьников «Олимп», в 2008 закончил прохождение службы в Вооружённых силах Российской Федерации.

С 2009 по 2021 год служил по контракту в ФСБ России, до января 2022 года работал директором Центра кибербезопасности и работы со студентами ЯрГУ имени П.Г. Демидова.