Ульджин, Южная Корея, , 09:51 — REGNUM За последние восемь дней лесные пожары в Южной Корее сожгли почти 24 тыс. га леса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Лесной пожар skeezy

Согласно опубликованным данным, в общей сложности по состоянию на 11 марта 06:00 по местному времени пожар сжёг 23 993 га леса, что является самым большим лесным массивом, пострадавшим от одного лесного пожара за последние два десятилетия.

Больше всего от пожаров пострадал уезд Ульджин провинции Кёнсан-Пукто, где было сожжено 18,4 тыс. га леса. За ним следуют три города провинции Канвондо: Самчхок (1509 га), Каннын (1900 га) и Тонхэ (2100 га).

Известно, что огонь уничтожил более 640 объектов, среди которых 358 жилых строения.

По состоянию на 11 марта, пожар в уезде Ульджин и городе Самчхок потушен на 75%, в Канныне и Тонхэ огонь удалось взять под контроль.

Напомним, что пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.