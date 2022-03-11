Аксайский район, Ростовская область, , 09:51 — REGNUM Стали известны подробности пожара в Ростовской области, в котором погибли двое детей. По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Игоря Тягненко, решётки на окнах могли помешать спасти детей из огня.

Пожар Mchs.gov.ru

Пожарные подразделения оперативно прибыли на вызов, однако жилой дом был охвачен пламенем полностью. В ходе проведения предварительной проверки установлено, что дети находились одни дома. Мать и отец были на работе.

«Примерно в 17:22 мск старший ребёнок позвонил матери на работу и сообщил о задымлении в доме. Когда появилась мать, огнём был охвачен полностью первый этаж. Со второго этажа не удалось эвакуировать детей в связи с тем, что на окнах второго этажа были глухие металлические решётки», — сказал Тягненко.

ИА REGNUM сообщало, что проверку по данному факту проводят сотрудники донской прокуратура и донского управления СКР.

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