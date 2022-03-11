Париж, , 09:50 — REGNUM Кандидаты в президенты Франции осудили использование европейского флага на французском памятнике по случаю саммита ЕС в Версале, передает BFM TV.

Флаги Франции и ЕС ZeroTwoZero

Марин Ле Пен и Эрик Земмур заявили о своем несогласии с использованием европейского флага на Триумфальной арке.

«Я думаю, что Эммануэль Макрон делает это, потому что он постоянно провоцирует французский народ, презирает французский народ, презирает их национальное чувство, чувство патриотизма», — отреагировала Марин Ле Пен. По словам кандидата в президенты Франции, глава государства хочет заменить национальный суверенитет европейским.

«Дело не в европейском флаге, а в том, что там могила Неизвестного солдата, которая символизирует всех павших за Францию и должна быть отмечена французским флагом. Они не умирали за европейский флаг», — заявил Эрик Земмур.

Напомним, Эммануэль Макрон пригласил лидеров 26 стран ЕС на неформальный саммит, призванный заложить основы для более суверенной Европы.

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