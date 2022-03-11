Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На площадке киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге начались съемки документально-игрового фильма «Блокадный футбол» режиссера Вагенака Балаяна. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе старейшей киностудии Северной столицы.

Lenfilm.ru Блокадный футбол

В основе фильма — реальное событие из истории блокадного Ленинграда. По сценарию Алексея Дунаевского, сюжет фильма разворачивается в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо». 31 мая 1942 года там состоялся футбольный матч между командой Н-ского завода, собранной из оставшихся в городе игроков ленинградских клубов «Зенит» и «Спартак», и командой «Динамо».

"Футбольный матч в городе-фронте еще раз продемонстрировал стране и всему миру стойкость и мужество ленинградцев. Десять лет назад на стадионе «Динамо» был открыт памятник, посвященный участникам этого легендарного матча», — напомнили в пресс-службе «Ленфильма».

Первый съемочный день прошел на территории «Ленфильма». Для съемок была задействована полуторка военного времени из коллекции игрового транспорта киностудии. Актёры-статисты, одетые в военную и милицейскую форму, помогли в съёмках сцен реконструкций. Здания, лестницы, ряд служебных помещений студии были задекорированы под необходимые съемочные объекты.

«Впереди еще немало съемочных дней, которые пройдут на улицах города, в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, в музее электрического транспорта и главное — на футбольном поле», — отметили в «Ленфильме».