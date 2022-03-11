Киев, , 09:48 — REGNUM Украина полностью отказывается от покупки у России ядерного топлива. Об этом 11 марта говорится в сообщении в телеграм-канале украинской компании «Энергоатом».

Отработавшее ядерное топливо под водой Hanford.gov

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""Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал, что за прошедшие 24 часа украинские боевики потеряли убитыми 105 человек.