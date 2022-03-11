Будапешт, 11 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза в отношении России не затронут нефтяной и газовый секторы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Самый важный для нас вопрос был решен благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова работать со всеми партнёрами, которые сами того желают, и не собирается ни от кого закрываться, заявил президент России Владимир Путин.