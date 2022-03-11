Оттава, 11 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) kaatiya «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» шайбы забросили Джош Норрис, оформивший дубль, Брэди Ткачук и Паркер Келли. Российский защитник Артём Зуб отдал одну результативную передачу.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились форварды Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 47 очков. «Сиэтл» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 40 очками.

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