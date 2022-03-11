Москва, , 09:46 — REGNUM По итогам основной торговой сессии 10 марта рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,25%, до 118,55 руб. Максимум дня зафиксирован на уровне 121,53 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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«Национальная валюта остается под мощным давлением из-за опасений технического дефолта в условиях введенных антироссийских санкций.

Центральный банк России, попав под санкции, использует все доступные меры для снижения спроса на иностранную валюту и стабилизации курса доллара.

В финансовой системе не хватает долларовой ликвидности. Из-за этого регулятор запретил наличную валюту до 9 сентября.

Банк России также запретил иностранным юрлицам получать наличные доллары, евро, иены и фунты стерлингов.

Объем торгов на внутреннем валютном рынке снизился до $700 млн в день против среднего значения $3,65 млрд за последние 60 торговых дней.

Снижение торговой активности делает валютный рынок низколиквидным. На глобальном рынке Форекс курс доллара торгуется на уровне 126 рублей.

В любой момент ослабление рубля может усилиться. Техническая картина на часовом ТФ указывает на укрепления доллара до 128−130 рублей.

Участники рынка ожидают скорого завершения спецоперации российских Вооружённых сил. Чем быстрее завершится спецоперация, тем быстрее откроется российских фондовый рынок и стабилизируется ситуация в стране», — считает эксперт.

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