Канберра, , 09:47 — REGNUM 10 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о самой широкомасштабной реформе Сил обороны страны за последние 40 лет. Как отметили журналисты телеканала Sky News в своем репортаже от 11 марта, политические оппоненты Моррисона лейбористы поддержали решение правительства.

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Напомним, численность Сил обороны Австралии должна быть увеличена на 30% до 80 000 человек до 2024 года.

Политический обозреватель Sky News Труди Макинтош в свою очередь прокомментировала, что это будет большим событием, если нынешнее правительство «все еще у власти, чтобы фактически выполнить это обещание».

А что же лейбористы, которые в условиях предвыборной кампании сталкиваются с обвинениями правящей «Коалиции» в своей мягкотелости и уступчивости в вопросах национальной безопасности?

Отвечая на этот вопрос, Макинтош отметила, что лейбористы были вынуждены поддержать увеличение расходов на оборону, поскольку усиливающееся противостояние в Индо-Тихоокеанском регионе заставило две главнейшие политические силы Австралии прийти к межпартийному консенсусу.