В Чили заступает на пост новый президент Габриэль Борич
Сантьяго, 11 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Чили Габриэля Борича состоится в Сантьяго 11 марта. Самый молодой президент республики намеревается поставить страну на европейские либеральные рельсы, о чём свидетельствует список приглашённых гостей. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.
Среди гостей Борича будут бывший президент Бразилии Дилма Русефф, министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро, бывший кандидат в президенты Перу и левоцентрист Вероника Мендоса, бывший вице-президент Боливии Альваро Линера, председатель боливийского сената Андронико Родригес, член парламента Великобритании Джереми Корбин, а также один из главных противников режима никарагуанского диктатора Даниэля Ортеги Джоконда Белли.
Кроме того, на церемонию был приглашён ряд общественных деятелей и активистов Аргентины, Чили, Перу и Бразилии, в том числе лидеры коренных народов Чили, глава ассоциации родственников жертв политических казней Чили и глава ассоциации по поиску пропавших во времена аргентинской диктатуры детей.
Экс-президенты Уругвая и Бразилии Хосе Мухику и Лула да Силва также были приглашены, но отказались от участия в церемонии из-за «проблем с расписанием».