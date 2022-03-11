Сантьяго, 11 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Чили Габриэля Борича состоится в Сантьяго 11 марта. Самый молодой президент республики намеревается поставить страну на европейские либеральные рельсы, о чём свидетельствует список приглашённых гостей. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Mediabanco Agencia Габриэл Борич

Среди гостей Борича будут бывший президент Бразилии Дилма Русефф, министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро, бывший кандидат в президенты Перу и левоцентрист Вероника Мендоса, бывший вице-президент Боливии Альваро Линера, председатель боливийского сената Андронико Родригес, член парламента Великобритании Джереми Корбин, а также один из главных противников режима никарагуанского диктатора Даниэля Ортеги Джоконда Белли.

Кроме того, на церемонию был приглашён ряд общественных деятелей и активистов Аргентины, Чили, Перу и Бразилии, в том числе лидеры коренных народов Чили, глава ассоциации родственников жертв политических казней Чили и глава ассоциации по поиску пропавших во времена аргентинской диктатуры детей.

Экс-президенты Уругвая и Бразилии Хосе Мухику и Лула да Силва также были приглашены, но отказались от участия в церемонии из-за «проблем с расписанием».