Детройт, США, , 09:43 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Миннесоты» шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов, а также Мэтт Болди, оформивший дубль, Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло.

В составе «Детройта» по дублю сделали форварды Якуб Врана и Лукас Рэймонд. Также отличился Джордан Истерли. Российский нападающий Владислав Наместников отдал одну результативную передачу.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты». Решающий бросок исполнил Матс Цуккарелло.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 71 очко. «Детройт» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 55 очками.

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