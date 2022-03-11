Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни 12 и 13 марта начнут ослабевать. Антициклон постепенно смещается на восток, ему на смену придёт североатлантический циклон, который принесёт тёплый воздух, передают «Метеоновости».

Погода солнечная Дарья Антонова © ИА REGNUM

Влияние циклона начнёт ощущаться уже в субботу. Небо затянет облаками, местами ожидается небольшой снег. Мороз ночью ослабеет до −6… −8 °С. Днём столбик термометра поднимется до 0… +2 °С.

В воскресенье температура станет выше климатической нормы. Ночью −3… −5 °С, днём +2… +4 °С. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Москве будет переменная облачность, без осадков.

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