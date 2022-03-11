Москва, 11 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни 12 и 13 марта начнут ослабевать. Антициклон постепенно смещается на восток, ему на смену придёт североатлантический циклон, который принесёт тёплый воздух, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода солнечная

Влияние циклона начнёт ощущаться уже в субботу. Небо затянет облаками, местами ожидается небольшой снег. Мороз ночью ослабеет до −6… −8 °С. Днём столбик термометра поднимется до 0… +2 °С.

В воскресенье температура станет выше климатической нормы. Ночью −3… −5 °С, днём +2… +4 °С. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Москве будет переменная облачность, без осадков.

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