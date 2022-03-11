Донецк, , 09:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики потеряли убитыми 105 человек. Об этом 11 марта сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 105 человек личного состава», — рассказал он.

Кроме того, Филипоненко добавил, что также ВСУ за сутки потеряли один танк, две боевых машины пехоты, три бронетранспортера, две единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения, три противотанковых ракетных комплекса и один беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики за последние сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).