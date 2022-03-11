Екатеринбург, 11 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге устанавливают причину гибели мужчины, тело которого было найдено при тушении пожара. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

hansbenn Пожар

Трагедия произошла в ночь на 11 марта в одном из коллективных садов. По предварительным данным, гражданин находился в бане, которую затопил. Напарник, с которым он занимался ремонтом в садовом доме, увидел пожар и пытался спасти человека, но сам получил ожоги.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что возраст погибшего около 30 лет. Он был гражданином одной из среднеазиатских республик. Устанавливаются точные сведения о погибшем.