Канберра, 11 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 11 марта Национальный пресс-клуб Австралии принял решение отозвать свое приглашение послу Российской Федерации Алексею Павловскому через день после того, как его украинский коллега, общаясь с прессой использовал свое выступление, чтобы призвать правительство страны выслать российского дипломата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В заявлении, опубликованном в пятницу, пресс-клуб Австралии сообщил, что решил запретить послу Павловскому выступать перед прессой.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.