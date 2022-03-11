Минск, , 09:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом, сообщает 11 марта агентство Sputnik.

В российской столице должны состояться переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений и экономическое сотрудничество на фоне западных санкций. Также темой беседы может стать украинский кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии пресекли деятельность «лжеминёров» — трансграничной преступной группы, участники которой направляли заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Белоруссии других стран.

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