Кабул, 11 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Во исполнение решения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане минфин объявил об освобождении малых предприятий от остаточных налогов и налоговых штрафов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Налоги

Министерство сообщило, что ставка налога на малый бизнес будет снижена с 1,5% до 0,5% только за текущий финансовый год (начинается 21 марта) на основании решения кабинета министров.

Согласно заявлению министерства, остаточный налог и налоговый штраф для малых предприятий за 2011 год составляет 100%, остаточный налог с 2012 по 2016 год составляет 50%, а налоговый штраф в эти годы составляет 100%.

Таким образом, налоговый штраф в период 2017—2021 год будет полностью отменён, если владельцы малого бизнеса до конца этого месяца согласуют свои налоговые обязательства с министерством финансов.

Необходимо отметить, что правительство поручило министерству финансов решить этот вопрос на своем заседании 7 марта.