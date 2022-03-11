Москва, 11 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект о двойном гражданстве внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Суть, что если у гражданина России есть двойное гражданство стран, недружественных нам, в том числе которые объявили нам санкции, гражданам надо определиться, какое гражданство они в конце концов хотят иметь», — отметил Миронов.

«Согласитесь, если у человека, например, российское и американское гражданство, и он имеет право голосовать и за президента РФ, и за президента США, и за депутатов Госдумы, и за депутатов Конгресса, которые вводят против нас санкции, наверное, человек должен определиться, какое гражданство он хочет иметь», — рассуждает он.