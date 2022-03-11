Минск, 11 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 11 марта БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Ранее в пресс-службе белорусского президента заявили, что в ходе встречи стороны проведут обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений России и Белоруссии, развитие кооперации Союзного государства, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также обстановку в регионе и на Украине.