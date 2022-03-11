Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке выиграл у «Кубани» в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 34:27. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

Наибольшее число точных бросков на счету у ростовчанок Ярославы Фроловой (восемь), Владлены Бобровниковой (семь), Юлии Манагаровой (шесть).

«Спасибо сопернику за то, что дал бой. Мы долго не играли в гандбол. У команды были две совместные тренировки. Во время первого тайма мы «входили» в игру, пытались наладить защиту. Хорошо, что девчонки собрались, отыграли в обороне и в нападении. Уже появляются новые связки — это очень здорово», — отметила старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк.

Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт 15 марта в Москве со столичным ЦСКА.