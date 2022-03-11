Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется «искусственный ажиотаж на ряд продуктов», хотя на прилавках их достаточно. В частности, поставки сахара в сетевых магазинах возросли с 200 тонн до 500 тонн в сутки, а 12 марта их нарастят ещё на треть. Об этом губернатор Алексей Русских сообщил в своём телеграм-канале.

Сахар Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, власти направили в ФАС результаты проверки обоснованности повышения отпускных цен на сахар-песок среди оптовиков в Ульяновской области. Глава региона отметил, что для отдельных «горе-предпринимателей результаты неутешительны».

«Жажда наживы и жадность — страшное дело. В наш «чёрный» список на данный момент попали порядка 20 оптовых предприятий, которые заламывают цены для розничных магазинов, а значит и для простых ульяновских покупателей», — сообщил Алексей Русских.

Губернатор поясняет, что в настоящее время сетевые магазины каждый день отгружают для сбыта около 500 тонн сахара, в то время как «в обычные дни всем хватало 200 тонн».

«Расхватывать его в больших количествах бессмысленно, это лишь создаёт неудобство для других покупателей. Более того, чтобы удовлетворить стихийный спрос, федеральные сети увеличат с 12 марта поставки сахара в региональные магазины ещё на треть», — сообщил Алексей Русских.

Глава региона также заверяет, что Ульяновская область обеспечена сахаром, призвав жителей «не поддаваться искусственному ажиотажу, который, к сожалению, некоторым очень выгоден».

Напомним, по данным Минсельхоза, в 2022 году в России могут подорожать молоко, хлеб, овощи и сахар.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что собранной в 2021 году сахарной свеклы будет достаточно для того, чтобы не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспортные возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года ФАС рекомендовала российским производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы.