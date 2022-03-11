Воронеж, 11 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Резкое повышение цены на сахар выявили специалисты УФАС в одном из воронежских гипермаркетов, компании-владельцу выдано предупреждение. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве по итогам выездного рейда 10 марта.

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Сотрудники управления провели выездной рейд по мониторингу цен в гипермаркете «Линия» — после жалоб граждан.

«По результатам проведенного мониторинга было установлено, что в указанной торговой сети розничная цена на сахар-песок составляет 79,99 руб./кг, что на 33,3% выше средней цены в торговых сетях г. Воронежа (она составляет 59,99 руб./кг согласно еженедельному мониторингу, проводимому Воронежским УФАС России)», — уточнили в антимонопольной службе.

По итогам рейда торговой сети АО Корпорация «ГРИНН» (гипермаркет «Линия») было выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Гипермаркет должен снизить торговую наценку на социально значимые продукты питания до уровня в 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области поручил увеличить число рейдов по торговым точкам города, чтобы недопустимо необоснованного роста цен.