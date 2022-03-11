Уфа, 11 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Подполковник полиции Олег Дмитриев назначен на должность заместителя начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что главный государственный инспектор безопасности дорожного движения МВД по региону полковник полиции Владимир Севастьянов представил личному составу республиканской госавтоинспекции своего нового заместителя.

Отмечается, что Дмитриев родился в 1977 году в г. Уфе. Стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ. Службу начал в 1997 году в УИН МВД Башкирии. Осенью 2019 года был выдвинут на должность заместителя командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Уфе. Женат, воспитывает двух сыновей.

Был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» трёх степеней, «За доблесть в службе».