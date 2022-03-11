Ижевск, 11 марта 2022, 09:36 — REGNUM Удмуртия ведет переговоры с производителями ряда товаров, которые традиционно пользуются повышенным спросом, о гарантированных поставках в республику. Об этом сообщает министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.
«Это соглашения об обеспеченности республики товарами… На первом этапе это будет «доска строительная», это будет строительный кирпич, это будет мясо, это будет, однозначно, бензин и, понятно, сахар», — уточнил министр.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с руководством Союза сахаропроизводителей России о подписании подобного соглашения, в рамках которого республика будет обеспечивать гарантированный сбыт определенного объема сахара.
При этом Лашкарев подчеркнул, что ситуация с наличием товаров в республике остается стабильной, перебоев с поставками не наблюдается.
«Обеспеченность наших торговых сетей сегодня — в норме, запасы есть всего ‑ и сахара, и гречки, и крупы, и непродовольственных товаров», — цитирует главу мипромторга «Интерфакс-Поволжье».
В республике сейчас имеются запасы сахара на девять дней, мороженой продукции — на срок около 50 дней, консервированной продукции — на 70 дней, детского питания — на 42 дня, непродовольственных товаров — от 13 до 75 дней.
ИА REGNUM напоминает, ранее пресс-служба правительства Удмуртии сообщала, что в магазинах республики имеется объем товарных запасов на 20 млрд рублей и более 50 дней.
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