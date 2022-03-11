Ижевск, , 09:36 — REGNUM Удмуртия ведет переговоры с производителями ряда товаров, которые традиционно пользуются повышенным спросом, о гарантированных поставках в республику. Об этом сообщает министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

Полки с рисом Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это соглашения об обеспеченности республики товарами… На первом этапе это будет «доска строительная», это будет строительный кирпич, это будет мясо, это будет, однозначно, бензин и, понятно, сахар», — уточнил министр.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с руководством Союза сахаропроизводителей России о подписании подобного соглашения, в рамках которого республика будет обеспечивать гарантированный сбыт определенного объема сахара.

При этом Лашкарев подчеркнул, что ситуация с наличием товаров в республике остается стабильной, перебоев с поставками не наблюдается.

«Обеспеченность наших торговых сетей сегодня — в норме, запасы есть всего ‑ и сахара, и гречки, и крупы, и непродовольственных товаров», — цитирует главу мипромторга «Интерфакс-Поволжье».

В республике сейчас имеются запасы сахара на девять дней, мороженой продукции — на срок около 50 дней, консервированной продукции — на 70 дней, детского питания — на 42 дня, непродовольственных товаров — от 13 до 75 дней.

ИА REGNUM напоминает, ранее пресс-служба правительства Удмуртии сообщала, что в магазинах республики имеется объем товарных запасов на 20 млрд рублей и более 50 дней.

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