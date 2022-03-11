Ярославль, 11 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за два месяца 2022 года автобусы 16 раз попадали в аварию. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Yarnews.net ДТП с автобусом в Ярославле

При этом в ведомстве отмечают, что вина водителей общественного транспорта была доказана в 10 случаях. Всего в авариях получил травмы 21 человек.

За два месяца ярославские полицейские выявили 323 нарушения правил водителями общественного транспорта.