Тбилиси, 11 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Грузии из-за непогоды закрыли проезд для всех видов транспорта через пропускной пункт «Казбеги» («Верхний Ларс») на границе с Россией. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

По данным ведомства, причиной введения ограничений стал снегопад, на дорогах появилась опасность схода лавин. На трассе Тбилиси — Ларс закрыто движение на участках Млета — Гудаури и Гудаури — Коби.

Сообщается, что на других дорогах в Грузии движение остаётся свободным.

Напомним, в Грузии с 2021 года ведётся строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдёт участки, которые часто перекрывают зимой.