Аксайский район, Ростовская область, , 09:30 — REGNUM В Ростовской области организована доследственная проверка после гибели двух детей при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ростсельмашевец-2» вечером 10 марта. На месте пожара были обнаружены тела мальчика 2011 года рождения и девочки 2015 года рождения. Дети находились в доме одни.

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