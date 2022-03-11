В Новой Москве по реновации снесено 15 старых пятиэтажек
Москва, 11 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы завершён снос 15 старых пятиэтажных жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.
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Новая Москва
В настоящее время в Новой Москве в стадии переезда находятся жители ещё 22 старых жилых домов.
Уже получили новые квартиры в новостройках более 550 семей. Сейчас в Новой Москве проектируется и строится семь новых домов по реновации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022 году по программе реновации планируется снести порядка 50−60 старых пятиэтажек.
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