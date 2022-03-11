Москва, , 09:26 — REGNUM В Общественной палате России (ОПР) призвали заблокировать YouTube за систематическое нарушение российского законодательства. Об этом 11 марта сообщил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества ОПР Александр Малькевич.

YouTube

«У меня есть любимое, «неполиткорректное» сравнение о том, что все представители бигтеха (так обозначают все крупнейшие технологические IT-корпорации: Microsoft, Apple, Meta, Google, Twitter, TikTok и другие) спокойно выполнили аналогичные требования закона о приземлении в Турции. Twitter выполнил все предписания правительства Нигерии, открыл так офис и работает. А у нас они все выкаблучиваются и ничего делать не хотят. Я считаю, что в нашей стране и рынок интереснее, чем в Нигерии и в Турции… И вообще: мы не на помойке себя нашли, мы — не страна третьего мира. Поэтому у всех товарищей бигтеха было два месяца на то, чтобы начать выполнять закон. Они не хотят этого делать. Значит мы должны отреагировать», — пояснил Александр Малькевич.

Он также напомнил, чтодеструктивный контент на иностранных площадках не удаляется годами, а обращения Роскомнадзора систематически игнорируются онлайн-платформами.

«YouTube — один из самых злостных нарушителей российского законодательства. За неудаление деструктивного контента площадки уже неоднократно получали штрафы (в том числе оборотные — в случае с Facebook и Google). Однако многие из них не выплачиваются, а контент так и не удаляется.

Регулятору необходимо использовать более жесткие меры, которые вынудят ИТ-гигантов выбирать: либо уважать российских пользователей, либо терять деньги и аудиторию. Роскомнадзор имеет полное право стоять на своем и не давать никакой из онлайн-платформ поблажек в виде отсрочек штрафов или неиспользования более суровых санкций, предусмотренных законом. Мягкий диалог с бигтехом уже не работает, они понимают только разговор с позиции силы и начинают предпринимать действия только после применения жёстких мер.

Любые действия Роскомнадзора по привлечению ИТ-гигантов к ответственности за неоднократное нарушение действующего законодательства, за систематическое неудаление противоправного и деструктивного контента и отсутствие саморегулирования полностью обоснованы и справедливы. Регулятор давно ведёт последовательную деятельность по принуждению иностранных компаний к соблюдению действующего законодательства и должен её продолжать. Избирательное выполнение требований закона бигтехом недопустимо», — считает Александр Малькевич.

Известно, что в 2021 году Роскомнадзор впервые применил более строгую меру принуждения к выполнению российского законодательства, замедлив Twitter.

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«Эта мера оказалась эффективной: соцсеть довольно оперативно увеличила скорость удаления материалов на платформе. YouTube объективно и целенаправленно «нарывается» на подобную санкцию со стороны регулятора. В чьих бы интересах ни действовал YouTube, российский закон остается для него законом и должен неукоснительно соблюдаться.

Любые зарубежные технологические компании, работающие на территории РФ и получающие прибыль с российского рынка, должны уважать и соблюдать права и интересы российских пользователей». В то же время выстроить системный и эффективный диалог с YouTube и ее владельцем — Google — невозможно до тех пор, пока компания не откроет свое полноценное представительство в России.

С 1 января 2022 года бигтех обязан это сделать в соответствии с законом «о приземлении». Однако прошло уже 2 месяца, а корпорация лишь открыла личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, полностью игнорируя другие требования закона и даже не пытаясь установить с ним диалог на благо безопасности российских пользователей», — подчеркнул Александр Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, на круглом столе «Как контентные проблемы влияют на регулирование цифровой среды?», который состоялся в начале февраля 2022 года в рамках международного форума по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022, ведущие эксперты отрасли уже обсуждали актуальные цифровые угрозы и их последствия, действие закона о «приземлении» иностранных ИТ-гигантов в России и его роль в защите цифровых прав и интересов россиян, борьбе с противоправным контентом и выстраивании диалога с бигтехом.

Эксперты обратили внимание на то, что хотя российское законодательство закрепило важные требования по саморегулированию онлайн-платформ, оно пока охватывает не все площадки, где пользователи — в том числе дети — могут столкнуться с опасным противоправным контентом. Деструктивный контент может распространяться не только в социальных сетях, но также в сетевых видеоиграх или на стриминговых сервисах.

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