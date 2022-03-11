Пхеньян, , 09:24 — REGNUM 11 марта северокорейские СМИ сообщили об избрании представителя оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля новым президентом Южной Кореи.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кандидат от консервативной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль победил с небольшим отрывом на 20-х президентских выборах Южной Кореи, прошедших 9 марта», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Отмечается, что северокорейские издания назвали имя победителя выборов, чего обычно не происходило.

Ранее в случае победы представителей консервативных сил, традиционно занимавших жёсткую позицию в отношении КНДР, северокорейские СМИ лишь сообщали о факте победы (без указания подробностей) с большим опозданием.

В 2007 году северокорейские СМИ сообщили о победе Ли Мён Бака спустя неделю, а в 2012 году — на следующий день, не упомянув имя нового президента.