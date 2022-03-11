Пхеньян, 11 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. 11 марта северокорейские СМИ сообщили об избрании представителя оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля новым президентом Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Кандидат от консервативной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль победил с небольшим отрывом на 20-х президентских выборах Южной Кореи, прошедших 9 марта», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Отмечается, что северокорейские издания назвали имя победителя выборов, чего обычно не происходило.

Ранее в случае победы представителей консервативных сил, традиционно занимавших жёсткую позицию в отношении КНДР, северокорейские СМИ лишь сообщали о факте победы (без указания подробностей) с большим опозданием.

В 2007 году северокорейские СМИ сообщили о победе Ли Мён Бака спустя неделю, а в 2012 году — на следующий день, не упомянув имя нового президента.