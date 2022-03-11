Москва, 11 марта 2022, 09:24 — REGNUM За время спецоперации войска Донецкой Народной Республики освободили более 80 населённых пунктов, заявил 11 марта заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин
Эдуард Басурин
Andrew Butko

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Днём ранее Басурин сообщал о 78 освобождённых населённых пунктах. За последние сутки войска ДНР взяли Волноваху — опорный пункт украинской армии.

По словам Басурина, в Волновахе мирные жители ещё находятся в подвалах зданий. В городе ещё предстоит окончательная зачистка и разминирование.