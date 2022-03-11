Хобарт, Австралия, 11 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. 11 марта пресс-конференция с участием премьер-министра австралийской Тасмании Питера Гутвейна не предвещала ничего необычного, поскольку он должен был отчитаться о борьбе с коронавирусной инфекцией в австралийском островном штате. Однако, неожиданно для общественности и журналистов, Гутвейн заявил, что в детстве, еще ребенком он стал жертвой сексуального насилия, передает телеканал Nine News.

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«Я испытываю большое сочувствие к людям, которые пережили подобное (сексуальное насилие над детьми — прим. ИА REGNUM) … Вы все должны знать, что в 2002 году я сделал серьезный шаг, чтобы созвать комиссию по расследованию, которая в конечном итоге могла полностью пустить под откос мою собственную карьеру … Причина, по которой я это сделал, заключается в том, что я испытываю большое сочувствие, потому что я был на их месте», — заявил премьер-министр.

«Когда я был молодым человеком, когда мне было 16 лет, я стал жертвой сексуального насилия. Это было со стороны бывшего учителя … Меня попросили зайти к ним домой, чтобы выпить пива, и я подумал, что это же здорово … Пока я был там, они обнимали меня и хватали за пах, пытались засунуть руку мне в штаны … Но уже тогда я был взрослым и сильным, чтобы вырваться от них», — поведал Гутвейн.