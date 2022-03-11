Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 09:23 — REGNUM На Ямале в Шурышкарском районе директор школы и образовательное учреждение привлечены к ответственности за сотрясение мозга у ученика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

На занятиях физкультурой в школьном спортзале. 1960-е

Установлено, что во время урока физической культуры ученик второго класса своевольно выполнил акробатическое упражнение, в результате которого нечаянно ударил одноклассника в голову. У семилетнего пострадавшего врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

В ходе проверки выяснилось, что за учениками не было должного надзора. Прокуратурой района в адрес директора образовательной организации было внесено представление, в результате которого виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

В свою очередь директор школы и образовательное учреждение судом привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся»). Суд назначил общую сумму штрафов в 60 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области суд удовлетворил иск ученика и его матери к школе, где мальчика избили. Образовательное учреждение обязали выплатить женщине и её ребёнку 25 тыс. рублей.

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