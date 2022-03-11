Туруханский район, Красноярский край, , 09:23 — REGNUM В Красноярском крае житель Туруханкого района обвиняется в убийстве знакомой женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

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4 марта в одном из домов в селе Ворогово Туруханского района обнаружили тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбудили против 57-летнего местного жителя.

По версии следствия, ночью 4 марта мужчина, похоронивший супругу, поссорился с односельчанкой, пришедшей к нему домой. Причиной ссоры стали упрёки и обвинения гостьи в адрес мужчины. Она заявила, что он плохо ухаживал за покойной супругой.

Пьяный сельчанин взял нож и нанёс обидчице множественные колото-резаные раны в область грудной клетки. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина заключён под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Санкт-Петербурге отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 17-летнего подростка, который в январе 2021 года зарезал мать и дядю.

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