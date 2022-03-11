Турочакский район, Алтай, , 09:22 — REGNUM Суд присяжных в Республике Алтай признал виновным жителя Турочакского района, которого обвиняли в совершении убийства на автомобильной газозаправочной станции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд

По данным следствия, 26 марта в служебном помещении обвиняемый нанёс множественные удары тупым предметом потерпевшему. Решив, что он умер, мужчина инсценировал разбойное ограбление. Похитив из кассы 50 тыс. рублей, злоумышленник поджёг помещение вместе с находившимся там пострадавшим.

«Спустя некоторое время проезжавшие мимо граждане, обнаружив возгорание АГЗС, в целях воспрепятствования взрыву газа перекрыли вентиль, вынесли тело потерпевшего на улицу и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и районную больницу», — отметили в управлении.

Мужчина получил множество травм, а также термические ожоги головы и верхней части тела. Спустя три часа после доставки в больницу он скончался. Было возбуждено уголовное дело, а всего полиция вышла на след подозреваемого, которым оказался сменщик потерпевшего.

Добавим, что первоначально суд присяжных заседателей оправдал злоумышленника. Однако Верховный суд республики отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. По его итогам присяжные единогласно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда он осуждён на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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