Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону бригада медиков «скорой помощи» с тяжело больным пациентом попала в ДТП с коммунальной машиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась на проспекте Ворошиловском примерно в 20:40 мск 10 марта. на дороге столкнулись «КамАЗ» и карета «скорой помощи», которая ехала с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Медики доставляли в лечебное учреждение тяжело больного пациента.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Пациент был передан другой бригаде медиков.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.