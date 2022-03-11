Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону бригада медиков скорой помощи с тяжелобольным пациентом попала в ДТП с коммунальной машиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария случилась на проспекте Ворошиловском примерно в 20:40 мск 10 марта. на дороге столкнулись «КамАЗ» и карета «скорой помощи», которая ехала с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Медики доставляли в лечебное учреждение тяжело больного пациента.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Пациент был передан другой бригаде медиков.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.