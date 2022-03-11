Канберра, , 09:24 — REGNUM 11 марта премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастейша Палащук и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посетили пострадавшие от наводнения населенные пункты на юго-востоке штата, в то время как местные власти настаивают на включении их территорий в программу федерального финансирования борьбы со стихийными бедствиями. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

Со своей стороны Скотт Моррисон подтвердил, что Квинсленд будет включен в общенациональную декларацию о чрезвычайном положении в стране, однако премьер-министр Палащук заявила, что это решение опоздало.

«Знаете, время для объявления этого чрезвычайного положения в стране прошло, вероятно, неделю назад», — сказала Палащук журналистам.

«Неделю назад надо было это делать, потому что паводковые воды уже ушли», — раскритиковала Палащук решение премьер-министра страны.

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