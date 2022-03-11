Вашингтон, , 09:28 — REGNUM США не обсуждают возможное размещение на Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель американского министерства обороны.

ЗРК Patriot Darkone

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он сообщил, что обсуждение о размещении комплексов Patriot на Украине не ведётся. Для эксплуатации на украинской территории таких вооружений потребовалось бы участие военных из США.

«А мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», — подчеркнул представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов Конгресса США призвала главу государства одобрить поставки Украине боевой авиации, систем ПВО и других вооружений.

Читайте также: Более 40 сенаторов США призвали поставить Киеву самолеты и системы ПВО