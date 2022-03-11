Париж, , 09:19 — REGNUM Согласно исследованию института общественного мнения во Франции (Ifop), 80% жителей выступают за принятие украинских беженцев Францией и европейскими странами, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Ситуация явно отличается от той, что наблюдалась в 2015 году во время опроса, проведенного Ifop о приеме мигрантов из Средиземного моря: только 46% опрошенных высказались за то, чтобы Франция приняла часть беженцев.

Жители Франции остаются менее гостеприимными, чем жители Германии, Италии и Польши.

Опрос проводился среди тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.