Москва, , 09:18 — REGNUM Еще 107 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразила российская армейская и оперативно-тактическая авиация в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил», — сказал он.

Также официальный представитель российского Минобороны уточнил, что в это число входят шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также 11 мест скопления боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе наступательных действий во время специальной военной операции по защите Донбасса подразделения российских Вооруженных Сил продвинулись на 17 км.